Decreto migranti, Giorgia Meloni litiga con le toghe. Scoppia il caso dell'email che fa infuriare la Schlein (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il governo ritiene che una parte della magistratura, considerata "politicizzata", stia cercando di ostacolare l'azione dell'esecutivo. A consolidare questa tesi ci sarebbe una mail del sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, inviata ai colleghi e pubblicata da Il Tempo. La premier Meloni ha rilanciato un passaggio chiave della mail che la riguarda direttamente: "Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali, ma per visioni politiche, il che la rende molto più forte e anche molto più pericolosa", ha scritto Patarnello. Il commento della premier è stato laconico: "Così parla un esponente di Magistratura democratica". Sulla querelle pesa molto la decisione del tribunale di Roma di far tornare in Italia i migranti appena spediti in Albania.

