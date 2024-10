Anteprima24.it - Da Caserta a Foggia con 15 chili di hashish: arrestati

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna coppia, un uomo e una donna, sono statiin flagranza in provincia di, precisamente a San Severo, per trasporto e detenzione di sostanza stupefacenti. A seguito di un controllo dei carabinieri, le forze dell’ordine hanno trovato un ingente carico di quindicidinel portabagagli e in altri scompartimenti ricavati nel vano anteriore delle prese d’aria. Sono quindi scattate le manette per i due, che sono originari della provincia di L'articolo Dacon 15diproviene da Anteprima24.it.