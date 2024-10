Cucchi querela Il Tempo, Gasparri è una furia: “Ridicola e patetica denuncia su un attentato alla Costituzione” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si scaglia contro Ilaria Cucchi per la decisione di presentare un esposto contro Il Tempo dopo lo scoop sulla mail del magistrato anti-Meloni. Questo l'intervento del parlamentare azzurro: “Totale solidarietà al direttore de ‘Il Tempo', Cerno, per la astrusa, Ridicola, patetica denuncia di una parlamentare della sinistra nei suoi confronti per la meritevole pubblicazione di una mail di un giudice che ha auspicato una sorta di rivolta contro il governo. Il Tempo, con questa pubblicazione, ha messo in evidenza un grave reato, un vero e proprio attentato alla Costituzione. Iltempo.it - Cucchi querela Il Tempo, Gasparri è una furia: “Ridicola e patetica denuncia su un attentato alla Costituzione” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, si scaglia contro Ilariaper la decisione di presentare un esposto contro Ildopo lo scoop sulla mail del magistrato anti-Meloni. Questo l'intervento del parlamentare azzurro: “Totale solidarietà al direttore de ‘Il', Cerno, per la astrusa,di una parlamentare della sinistra nei suoi confronti per la meritevole pubblicazione di una mail di un giudice che ha auspicato una sorta di rivolta contro il governo. Il, con questa pubblicazione, ha messo in evidenza un grave reato, un vero e proprio

