Chiusure stradali a Pescara | ecco i percorsi alternativi in vista del G7

In occasione della riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7, che si terrà a Pescara dal 21 al 24 ottobre, la Polizia Locale ha predisposto una serie di Chiusure stradali nelle zone designate come "zone rosse". Le autorità locali hanno rilasciato indicazioni sui percorsi alternativi per facilitare la circolazione e ridurre i disagi per i cittadini. È stato inoltre confermato che le scuole rimarranno aperte durante questo periodo. Le zone rosse e i periodi di chiusura La Polizia Locale di Pescara ha identificato diverse aree che saranno sottoposte a restrizioni di transito. In particolare, la zona "Aurum" sarà chiusa al traffico dalle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre fino all'01:00 di venerdì 25 ottobre.

