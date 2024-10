Chi è Rosanna Lambertucci? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo conduttrice e giornalista, Rosanna Lambertucci è anche esperta di benessere: ecco chi è, età, vita privata e Instagram L'articolo Chi è Rosanna Lambertucci? Età, vita privata e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Rosanna Lambertucci? Età, vita privata e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo conduttrice e giornalista,è anche esperta di benessere: ecco chi è, età,e Instagram L'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Angelica Amodei - chi è la figlia di Rosanna Lambertucci - Da Alice Tv alla Rai, visto che sulle orme di mamma Rosanna Lambertucci è approdata nella rete di Stato partecipando a diversi programmi televisivi come esperta di benessere tra cui “Detto Fatto”. Per questo quando è arrivata sono stata molto possessiva». Nel 2023 il debutto come scrittrice con il libro “La salute nel bicchiere – Rimedi naturali e gustosi per idratare, drenare, dimagrire e ... (Metropolitanmagazine.it)

Chi è Angelica Amodei - la figlia di Rosanna Lambertucci - Angelica Amodei è la figlia di Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei. Un capitolo fortunatamente superato e che, oggi, Angelica racconta ancora mantenendo una certa riservatezza, avendo però sempre al suo fianco mamma Rosanna. Cresciuta in una famiglia amante della televisione, Angelica porta avanti una carriera come giornalista diventando professionista a metà degli anni ‘90. (Dilei.it)