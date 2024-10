Case Nuove, sequestrato e torturato per 30 ore per un affare andato male: 4 arresti (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vittima è stata sequestrata nella zona delle Case Nuove, a Napoli, a seguito di una compravendita di cellulari con un cittadino straniero non andata a buon fine: da quel momento è cominciato l’incubo. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza 2anews.it - Case Nuove, sequestrato e torturato per 30 ore per un affare andato male: 4 arresti Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vittima è stata sequestrata nella zona delle, a Napoli, a seguito di una compravendita di cellulari con un cittadino straniero non andata a buon fine: da quel momento è cominciato l’incubo. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colpi di arma da fuoco alle Case Nuove - Non risultano danni o feriti. In strada sono stati trovati alcuni bossoli. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono intervenuti in via Luigi Serio (zona Case Nuove) per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. . . . Indagini in corso da parte dei carabinieri per. (Napolitoday.it)

Giubileo e Turismo - l’assessore Onorato : “Non possiamo impedire nuove case vacanze - colpa del Governo” - Intervista all'assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma, Capitale, Alessandro Onorato: la nuova 'Mezza Maratona' che è in programma domenica, il bando destinato ai ragazzi per ricevere i voucher sportivi, i numeri del turismo dell'anno del Giubileo, l'introduzione di un ingresso contingentato a Fontana di Trevi e la proliferazione degli affitti brevi. (Fanpage.it)

Le Nuove case costruite e ricostruite con il metodo Lego - Nei test meccanici, un singolo mattone di vetro ha resistito a pressioni simili a quelle di un blocco di cemento. . Utilizzando una tecnologia di stampa 3D personalizzata del vetro fornita da Evenline, spin-off del Mit, il team ha realizzato mattoni di vetro multistrato resistenti, ciascuno a forma di otto, progettati per incastrarsi, proprio come i mattoncini Lego. (Agi.it)