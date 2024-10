Calciomercato Genoa, tutti vogliono Morten Frendrup. Quelle big pronte a trattare con i rossoblu (Di lunedì 21 ottobre 2024) Calciomercato Genoa, si alza la concorrenza per Morten Frendrup: soprattutto per quanto concerne la Premier League Il Calciomercato Genoa vede Morten Frendrup come uno dei possibili partenti in vista del mercato di gennaio (o estivo). La concorrenza si alza molto, soprattutto sotto il fronte Premier League. Ecco il punto di GiveMeSport.com, confermata poi da PianetaGenoa. Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, tutti vogliono Morten Frendrup. Quelle big pronte a trattare con i rossoblu Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024), si alza la concorrenza per: soprattutto per quanto concerne la Premier League Ilvedecome uno dei possibili partenti in vista del mercato di gennaio (o estivo). La concorrenza si alza molto, soprattutto sotto il fronte Premier League. Ecco il punto di GiveMeSport.com, confermata poi da Pianeta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Genoa, tutti vogliono Morten Frendrup. Quelle big pronte a trattare con i rossoblu - Calciomercato Genoa, si alza la concorrenza per Morten Frendrup: soprattutto per quanto concerne la Premier League Il calciomercato Genoa vede Morten Frendrup come uno dei possibili partenti in vista ... (calcionews24.com)

Milan, folta concorrenza in Premier League per Frendrup del Genoa - In principio fu il Liverpool, con l`allora allenatore Jurgen Klopp che ne tesse pubblicamente le lodi. Oggi a interessarsi a Morten Frendrup ci sarebbero altri. (calciomercato.com)

Per Andrea Pinamonti, questa è finalmente la volta buona - L’attaccante del Genoa non segnava da cinque partite, di cui quattro sconfitte. Ma ora sembra tornato. Se lo avessi chiesto a un tifoso del Genoa, una doppietta di Andrea Pinamonti nel pomeriggio di s ... (esquire.com)