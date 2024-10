Calcio | Lautaro, imperatore a Roma (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: El argentino Lautaro Martínez, con un golazo en la segunda mitad y culminando la enésima exhibición como capitán de los suyos, conquistó este domingo el Estadio Olímpico de la capital italiana, doblegó los esfuerzos del Roma (0-1) y mantuvo a su Inter en la pugna por el liderato. –> Nápoles, Juventus y Milan cumplieron con lo suyo. Y Lautaro Martínez, también. Todos ganaron por la mínima, pero solo el Inter lo hizo gracias a la intervención de su mejor jugador, imprescindible en los momentos claves, presente en cada momento de dificultad de los suyos, imparable en cada acción de peligro. Porque Lautaro Martínez es un líder en todos los sentidos. Dirige, gestiona emociones, manda y toma decisiones en los momentos determinantes. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: El argentinoMartínez, con un golazo en la segunda mitad y culminando la enésima exhibición como capitán de los suyos, conquistó este domingo el Estadio Olímpico de la capital italiana, doblegó los esfuerzos del(0-1) y mantuvo a su Inter en la pugna por el liderato. –> Nápoles, Juventus y Milan cumplieron con lo suyo. YMartínez, también. Todos ganaron por la mínima, pero solo el Inter lo hizo gracias a la intervención de su mejor jugador, imprescindible en los momentos claves, presente en cada momento de dificultad de los suyos, imparable en cada acción de peligro. PorqueMartínez es un líder en todos los sentidos. Dirige, gestiona emociones, manda y toma decisiones en los momentos determinantes.

Calcio : Pallone d'oro. Lautaro "Penso di poterlo vincere" - Non si nasconde Lautaro Martinez, un gol e un assist nel 6-0 alla Bolivia, dopo che anche il ct Scaloni ("lo merita più di tutti") lo ha indicato come un candidat . "Ho fatto un anno spettacolare con l'Inter e l'Argentina" BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "Se posso vincere il Pallone d'Oro? Io credo di sì". (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Argentina. Scaloni "Lautaro Martinez merita il Pallone d'Oro" - "Se non sarà adesso lo vincerà in futuro", dice il ct dell'Argentina. BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "Ha avuto un anno spettacolare, è stato il capocannoniere della Copa America e ha deciso la finale con un suo gol, se lo merita più di chiunque altro". Lionel Scaloni parla di Lautaro Martinez e non ha d . (Ilgiornaleditalia.it)

Calciomercato Inter : se parte Lautaro - Marotta ha già un sostituto - I possibili sostituti Improbabile, dunque, ma non impossibile. Arrivato a gennaio di quest’anno dal Velez per 12 milioni, il classe 2004 ha giocato 8 partite nella seconda metà della scorsa Serie A, di cui solo 2 da titolare, mettendo a referto un gol e un assist. Arnautovi? e Correa, che in questo avvio di stagione hanno accumulato più minuti di quanti ci se ne potesse aspettare, sono ... (Metropolitanmagazine.it)