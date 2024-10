Brics, previsto incontro Putin-Guterres (Di lunedì 21 ottobre 2024) 19.10 Il Cremlino ha annunciato un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Il colloquio previsto per giovedì prossimo, si terrà a margine del vertice dei Brics che incomincerà domani nella città russa di Kazan. Durante il vertice si "svolgeranno sette incontri bilaterali", fra cui quello col segretario generale dell'Onu, ha dichiarato in una conferenza stampa il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 19.10 Il Cremlino ha annunciato untra il presidente russo Vladimire il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio. Il colloquioper giovedì prossimo, si terrà a margine del vertice deiche incomincerà domani nella città russa di Kazan. Durante il vertice si "svolgeranno sette incontri bilaterali", fra cui quello col segretario generale dell'Onu, ha dichiarato in una conferenza stampa il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov.

