Boniface sopravvive a un terribile incidente dopo la partita: la sua macchina si è ribaltata (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'automobile di Boniface è completamente distrutta dopo un incidente avvenuto ieri mattina: il giocatore è illeso, ma sui social si è mostrato coperto di sangue.

Boniface shock - incidente per la stella del Bayer Leverkusen (rivale dell’Inter) - Dopo la vittoria di ieri firmata da un suo gol, il nigeriano è rimasto coinvolto in un incidente automobistico. Al momento non sono noti i dettagli sulla dinamica dell’incidente, ma quello che importa più di tutto è che lo stesso Victor Boniface ne sia uscito soltanto lievemente ferito. Per fortuna senza gravi conseguenze INCIDENTE AUTOMOBILISTICO – Il nigeriano Victor Boniface, classe 2000, ha ... (Inter-news.it)

Bayer Leverkusen - incidente d’auto per Victor Boniface - 000 euro. A raccontare l’episodio è stato lo stesso centravanti nigeriano che, come riporta la Bild, stava guidando sulla A3 tra Bad Camberg e Idstein in direzione dell’aeroporto di Francoforte, dove era diretto per accogliere alcuni amici, quando la sua Mercedes si è scontrata con un camion. Poi il gol di ieri contro l’Eintracht. (Sportface.it)