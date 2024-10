Gaeta.it - Bonduelle lancia la linea Brunoise per semplificare la cucina degli chef

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel mondo della ristorazione, l’efficienza e la qualitàingredienti sono fondamentali per il successo.Food Service, divisione del Gruppo, ha recentemente introdotto una nuovadi prodotti vegetali chiamata, progettata per facilitarne l’uso nel settore del Fuori Casa. Questa innovativa gamma è composta da quattro referenze principali: Broccoli, Cavolfiori, Duo di Carote e Duo di Zucchine, tutte disponibili in un taglio preciso di 4x4x4 mm. L’obiettivo è di risparmiare tempo nella preparazione e lasciare spazio alla creatività culinaria. Caratteristiche della: precisione e praticità Lasi distingue per la qualità del suo taglio. Ogni riferimento è realizzato con attenzione ai dettagli, garantendo un prodotto regolare, uniforme e intatto.