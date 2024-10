Basket, primo successo in Divisione Regionale 2 del CUS Pisa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 – primo successo per il CUS Pisa Cosmocare nel campionato di Divisione Regionale 2: gli uomini di coach La Pietra hanno vinto, davanti al proprio pubblico, contro la Pontremolese, dimostratasi comunque combattiva fino alla conclusione. Per i gialloblù è stato decisivo un ottimo secondo quarto. LA CRONACA – sceso in campo con Fusco, Donati, Berni, Padeletti e Di Lernia, il quintetto universitario soffre in avvio (9-14), segnando solo 6 punti nel primo quarto (2 canestri di Padeletti, tripla di Fusco e canestro di Berni), ma esplode nel secondo quarto, con un eloquente 21-8, frutto di 7 punti di Ndjock, 5 di Guantini e 4 di Padeletti, che consente ai Pisani di andare al riposo sul 30-22, mettendo la partita su un binario favorevole. Sport.quotidiano.net - Basket, primo successo in Divisione Regionale 2 del CUS Pisa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 –per il CUSCosmocare nel campionato di2: gli uomini di coach La Pietra hanno vinto, davanti al proprio pubblico, contro la Pontremolese, dimostratasi comunque combattiva fino alla conclusione. Per i gialloblù è stato decisivo un ottimo secondo quarto. LA CRONACA – sceso in campo con Fusco, Donati, Berni, Padeletti e Di Lernia, il quintetto universitario soffre in avvio (9-14), segnando solo 6 punti nelquarto (2 canestri di Padeletti, tripla di Fusco e canestro di Berni), ma esplode nel secondo quarto, con un eloquente 21-8, frutto di 7 punti di Ndjock, 5 di Guantini e 4 di Padeletti, che consente aini di andare al riposo sul 30-22, mettendo la partita su un binario favorevole.

