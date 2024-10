Bari: incidente nella notte, morto un ragazzo Quattro feriti (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'articolo Bari: incidente nella notte, morto un ragazzo <small class="subtitle">Quattro feriti</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Bari: incidente nella notte, morto un ragazzo Quattro feriti Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'articoloun proviene da Noi Notizie..

L'auto si ribalta - tragico incidente a Bari : muore un ragazzo di 18 anni - quattro feriti - Paurosa carambola nella notte a Bari. Un'auto si è ribaltata più volte e cinque ragazzi (tutti neomaggiorenni) sono rimasti incastrati nelle lamiere: uno di loro non ce... (Quotidianodipuglia.it)

Incidente nella notte sul lungomare di Bari : morto un ragazzo - feriti altri 4 giovanissimi - Un ragazzo è morto e altri 4 giovanissimi sono rimasti feriti, alle prime luci dell'alba, a seguito di un incidente avvenuto sul lungomare di Bari, all'altezza di Torre Quetta. L'episodio si è verificato poco dopo l'una. Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco e personale del 118... (Baritoday.it)

