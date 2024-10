“Ballando”, scoppia il caso Friedman: la Rai ne ha davvero chiesto l’esclusione? (Di lunedì 21 ottobre 2024) News TV. Negli ultimi giorni, la partecipazione di Alan Friedman a Ballando con le stelle è stata al centro di un acceso dibattito. Ieri il portale tv DavideMaggio.it ha svelato che il concorrente avrebbe avuto una furiosa lite con un’ autrice, tanto che la Rai, appena saputo dell’episodio, avrebbe deciso di mandargli una lettera di richiamo. Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, Selvaggia zittisce Sonia e Alan: è successo di tutto Leggi anche: “Binario 2”, Fiorello interviene in diretta e restano tutti senza parole scoppia il caso Friedman Secondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio, Alan Friedman e una redattrice di Ballando con le stelle avrebbero avuto “uno scontro dai toni molto accesi“, come raccontato da chi era presente, che avrebbe scosso profondamente la redattrice, tanto da richiedere l’intervento del gruppo di lavoro del programma in sua difesa. Tvzap.it - “Ballando”, scoppia il caso Friedman: la Rai ne ha davvero chiesto l’esclusione? Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) News TV. Negli ultimi giorni, la partecipazione di Alancon le stelle è stata al centro di un acceso dibattito. Ieri il portale tv DavideMaggio.it ha svelato che il concorrente avrebbe avuto una furiosa lite con un’ autrice, tanto che la Rai, appena saputo dell’episodio, avrebbe deciso di mandargli una lettera di richiamo. Leggi anche: “con le Stelle”, Selvaggia zittisce Sonia e Alan: è successo di tutto Leggi anche: “Binario 2”, Fiorello interviene in diretta e restano tutti senza paroleilSecondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio, Alane una redattrice dicon le stelle avrebbero avuto “uno scontro dai toni molto accesi“, come raccontato da chi era presente, che avrebbe scosso profondamente la redattrice, tanto da richiedere l’intervento del gruppo di lavoro del programma in sua difesa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Violento scontro nel backstage - la Rai voleva cacciare Alan Friedman da Ballando con le Stelle” - Nel corso della puntata, il concorrente statunitense ha poi vinto lo spareggio con Bruganelli e quindi è rimasto in gara. Lo riferisce il giornalista Davide Maggio, esperto di vicende televisive. I fatti sarebbero avvenuti nei giorni o nelle ore precedenti l’ultima puntata, andata in onda in diretta nella serata di sabato 19 ottobre, che vedeva il concorrente allo spareggio con Sonia Bruganelli ... (Tpi.it)

“Comunicazione per Alan Friedman”. Ballando con le stelle - dopo le polemiche ecco la decisione Rai - Ma “Non c’è stata nessuna richiesta da parte della Rai per escludere Friedman dal programma dopo l’accaduto”. Nel corso della quarta puntata è arrivata l’eliminazione dei Cugini di Campagna. Ballando con le stelle 2024, nessun richiamo per Alan Friedman Come commenti ha scatenato la bomba di Davide Maggio su Alan Friedman: “Quello che è accaduto è successo davanti a molte ... (Caffeinamagazine.it)

Caso Alan Friedman a Ballando con le stelle : violento scontro - cosa ha fatto la Rai - la verità sull’accaduto - Ecco cos'è successo davvero, tutta la verità. Un litigio feroce dietro le quinte di Ballando con le stelle tra Alan Friedman e una redattrice. . rticolo Caso Alan Friedman a Ballando con le stelle: violento scontro, cosa ha fatto la Rai, la verità sull’accaduto proviene da Blog Tivvù - La tivvù in. (Blogtivvu.com)