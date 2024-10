Ballando con le Stelle 2024 e il dietrofront di Sonia Bruganelli: giusto o sbagliato? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel programma di Rai1 la produttrice, dopo aver viaggiato sulle montagne russe, ha scelto la via della prudenza. E, forse, è stato meglio così Vanityfair.it - Ballando con le Stelle 2024 e il dietrofront di Sonia Bruganelli: giusto o sbagliato? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel programma di Rai1 la produttrice, dopo aver viaggiato sulle montagne russe, ha scelto la via della prudenza. E, forse, è stato meglio così

Caso Alan Friedman a Ballando con le stelle : violento scontro - cosa ha fatto la Rai - la verità sull'accaduto - Ecco cos'è successo davvero, tutta la verità. Un litigio feroce dietro le quinte di Ballando con le stelle tra Alan Friedman e una redattrice.

"Avevi ragione tu". Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli cede a Selvaggia Lucarelli - Le due hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra. A tendere una mano è stata proprio Selvaggia: "Ho guardato la clip, hai detto che non vuoi più alimentare polemiche, quindi voglio accontentarti. Bruganelli, in gara con il maestro Carlo Aloia, si è cimentata in un valzer che ha messo d'accordo (quasi) tutta la giuria, e in particolare il pubblico, che le ha tributato una standing ...

"La notizia è ufficiale". Ballando con le stelle - delusione per Milly Carlucci - Su Rai2 F. Su Rete4 Pari e dispari ha totalizzato circa 450. 000 spettatori (4. Questa è un'età tosta per tutti, quindi se posso far sentire qualcuno in compagnia voglio dire che ci sono stata e le cose migliorano. Ero convinta di non valere niente, di fare schifo. Ballando con le Stelle, concorrente in lacrime di fronte a tutti.