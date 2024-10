Atalanta Under 23 straripante nel big match: Renate travolto 4-0. AlbinoLeffe ko a Novara (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Atalanta Under 23 torna a vincere in campionato e lo fa nel modo migliore possibile dominando il match d’alta classifica contro il Renate, travolto con un netto 4-0 dai ragazzi di Modesto. Il vantaggio matura alle porte del primo quarto d’ora: filtrante di De Nipoti per Vavassori che dribbla Nobile e insacca il pallone che sblocca la gara. Prima dell’intervallo l’Under 23 nerazzurra chiude, di fatto, la partita: Vavassori questa volta veste i panni dell’uomo assist e la sua traccia propizia il blitz vincente di Bernasconi, in gol con un pregevole mancino. Nella ripresa l’Atalanta continua a premere sull’acceleratore e dopo il palo di Obric, è De Nipoti a calare il tris ribadendo in rete la corta respinta di Nobile sul precedente tentativo di Manzoni. Bergamonews.it - Atalanta Under 23 straripante nel big match: Renate travolto 4-0. AlbinoLeffe ko a Novara Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’23 torna a vincere in campionato e lo fa nel modo migliore possibile dominando ild’alta classifica contro ilcon un netto 4-0 dai ragazzi di Modesto. Il vantaggio matura alle porte del primo quarto d’ora: filtrante di De Nipoti per Vavassori che dribbla Nobile e insacca il pallone che sblocca la gara. Prima dell’intervallo l’23 nerazzurra chiude, di fatto, la partita: Vavassori questa volta veste i panni dell’uomo assist e la sua traccia propizia il blitz vincente di Bernasconi, in gol con un pregevole mancino. Nella ripresa l’continua a premere sull’acceleratore e dopo il palo di Obric, è De Nipoti a calare il tris ribadendo in rete la corta respinta di Nobile sul precedente tentativo di Manzoni.

The Undertaker : “Il mio match con HBK di WM 25 è stato il migliore dal punto di vista tecnico” - È stata una notte magica”. In una recente intervista al “Six Feet Under” podcast, l’Undertaker ha affermato, in relazione al loro splendido incontro di WrestleMania 25, che con Shawn Michaels poteva essere se stesso e mettere in mostra le sue abilità tecniche, senza un ulteriore peso sulle spalle. Nelle ultime fasi della sua carriera, il Deadman ha constatato che alcuni dei suoi avversari si ... (Zonawrestling.net)

DIRETTA Qualificazioni Europei Under 21 - Italia-Irlanda 0-0 : via al match LIVE - it. Una sfida decisiva per ottenere il pass diretto a Slovacchia 2025 che sarà diretta dall’arbitro svedese Ladeback. CT Crawford CLASSIFICA GRUPPO A: Italia punti 21, Irlanda 18, Norvegia 16, Turchia 13, Lettonia 8, San Marino 0. it vi offre il match del ‘Nereo Rocco’ tra l’Italia Under 21 di Nunziata e l’Irlanda Under 21 di Crawford in tempo reale L’Italia Under 21 ospita i pari età ... (Calciomercato.it)

The Undertaker : “Un match con Brock Lesnar potrebbe portare Gunther a un livello superiore” - Si è infine ritirato alle Survivor Series 2020 e due anni fa è stato inserito nella Hall Of Fame. Il picco a cui Lesnar potrebbe portarlo lo renderebbe inviolabile. Le sue parole “Gunther raggiungerebbe un altro livello se potesse lottare con Brock. Ha già il suo stile, il suo ritmo e tutto il resto. (Zonawrestling.net)