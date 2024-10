Ascolti tv, testa a testa Canale 5-Rai 1: per Fazio terzo posto della domenica sera (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – testa a testa tra Canale 5 e Rai 1 per la prima serata di domenica 20 ottobre. ‘La Rosa della Vendetta’ su Canale 5 si aggiudica il primo posto della classifica degli Ascolti con 2.476.000 di spettatori e il 13.6% di share, superando di poco ‘Sempre al tuo fianco’ su Rai 1, che ha registrato 2.349.000 spettatori e il 13.2% di condividere. terzo posto per Nove che con ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio ha visto sintonizzati 1.714.000 di spettatori e l’8.7% di share. Fuori dal podio Italia 1 con ‘Le Iene Show’ ha totalizzato 1.401.000 di spettatori e il 9,8% di share mentre Rai 3 con ‘Presadiretta’ ha raggiunto 1.176.000 di spettatori e il 6,2% di share. Seguono: Rai 2 con il doppio appuntamento ‘9-1-1’ (593.000 spettatori, 2,9% share) e ‘9-1-1 Lone Star’ (548.000 spettatori, 2.9% share); Rete 4 con ‘E’ Sempre Cartabianca’ (547. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –tra5 e Rai 1 per la primata di20 ottobre. ‘La RosaVendetta’ su5 si aggiudica il primoclassifica deglicon 2.476.000 di spettatori e il 13.6% di share, superando di poco ‘Sempre al tuo fianco’ su Rai 1, che ha registrato 2.349.000 spettatori e il 13.2% di condividere.per Nove che con ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabioha visto sintonizzati 1.714.000 di spettatori e l’8.7% di share. Fuori dal podio Italia 1 con ‘Le Iene Show’ ha totalizzato 1.401.000 di spettatori e il 9,8% di share mentre Rai 3 con ‘Presadiretta’ ha raggiunto 1.176.000 di spettatori e il 6,2% di share. Seguono: Rai 2 con il doppio appuntamento ‘9-1-1’ (593.000 spettatori, 2,9% share) e ‘9-1-1 Lone Star’ (548.000 spettatori, 2.9% share); Rete 4 con ‘E’ Sempre Cartabianca’ (547.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Irma Testa – Zichun Xu oggi in tv - boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 : orario e canale - Sportface. E c’è voglia di impreziosire ulteriormente una bacheca che conta anche due ori continentali e uno mondiale, quest’ultimo ottenuto nel marzo 2023 a Nuova Delhi. ITALIANI IN GARA DI MARTEDÌ 30 LUGLIO IL MEDAGLIERE DI PARIGI 2024 REGOLAMENTO BOXE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO Come seguire il match? Discovery+ sarà l’unica piattaforma a trasmettere ... (Sportface.it)