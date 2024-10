Ancelotti aveva capito tutto. Cinque anni fa disse a Rizzoli: «Chi decide? L’arbitro o il Var?» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancelotti aveva capito tutto. Cinque anni fa disse a Rizzoli: «Chi decide? L’arbitro o il Var?» Era il 30 ottobre 2019. Si giocò Napoli-Atalanta. Partita dominata dagli azzurri allora allenati da Carlo Ancelotti. Una sciagurata direzione di gara contribuì al risultato finale: 2-2. Ancelotti venne espulso per proteste dopo un clamoroso rigore negato per fallo su Llorente. L’arbitro era Giacomelli, soprattutto al Var c’era Banti. In conferenza stampa, Ancelotti tornò sul Var e disse chiaro e tondo: «È un episodio semplice, non è complicato. È stato un abbaglio, ed è stata una decisione presa al Var non dalL’arbitro. Ha arbitrato Banti e non Giacomelli. Questo è il problema». E ancora: «Siamo in presenza di una svista clamorosa. Un conto è che sbaglia L’arbitro, qua c’è il Var che controlla tutto. C’era l’espulsione di Pasalic su Callejon. Ilnapolista.it - Ancelotti aveva capito tutto. Cinque anni fa disse a Rizzoli: «Chi decide? L’arbitro o il Var?» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)fa: «Chio il?» Era il 30 ottobre 2019. Si giocò Napoli-Atalanta. Partita dominata dagli azzurri allora allenati da Carlo. Una sciagurata direzione di gara contribuì al risultato finale: 2-2.venne espulso per proteste dopo un clamoroso rigore negato per fallo su Llorente.era Giacomelli, sopratalc’era Banti. In conferenza stampa,tornò sulchiaro e tondo: «È un episodio semplice, non è complicato. È stato un abbaglio, ed è stata una decisione presa alnon dal. Ha arbitrato Banti e non Giacomelli. Questo è il problema». E ancora: «Siamo in presenza di una svista clamorosa. Un conto è che sbaglia, qua c’è ilche controlla. C’era l’espulsione di Pasalic su Callejon.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Real Madrid - Ancelotti : “Mbappé aveva dei giorni liberi - non ho un’agenzia che organizza viaggi” - Così Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa non si è potuto sottrarre alle domande su Kylian Mbappé dopo le vicende che lo hanno riguardato nel corso della settimana per un presunto stupro a Stoccolma. Io sono stato a Londra per due giorni e non ho chiesto il permesso a nessuno. The post Real Madrid, Ancelotti: “Mbappé aveva dei giorni liberi, non ho un’agenzia che organizza viaggi” appeared ... (Sportface.it)

Lille-Real Madrid 1-0 - la caduta degli DEI. David batte Mbappé - ANCELOTTI perde contro un avversario che aveva numeri terribili - Tutti i dettagli in merito Il risultato più sorprendente della seconda giornata di Champions League è quello prodotto in Francia, che ha visto i campioni d’Europa uscire sconfitti. La sintesi della debacle inaspettata la fornisce La Gazzetta dello […]. L’analisi sulla sconfitta del Real Madrid di Carlo Ancelotti contro l’Inter per il gol di Jonathan David. (Calcionews24.com)