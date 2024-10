Amici 24, Maria De Filippi lancia la frecciata sulla gratitudine: a quale ex allievo sarebbe rivolta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso dell’ultimo appuntamento domenicale di Amici 24, i telespettatori si sono soffermati su quella che sembra essere proprio una frecciata di Maria De Filippi. Ebbene sì perché la conduttrice ha aperto uno strano discorso sulla riconoscenza e ad un certo punto ha chiamato in causa chi utilizza il programma a proprio vantaggio. Parole piuttosto forti che sembrano dirette a qualcuno in particolare ed ecco che gli utenti social avrebbero indicato un ex allievo. Di chi stanno parlando? Di Valerio Scanu. Amici 24: la frecciata di Maria De Filippi Ancora una volta la puntata domenicale di Amici 24 è stata caratterizzata da grandi sfide e molti colpi di scena. Ad attirare particolarmente l’attenzione però è uno sfogo improvviso di Maria De Filippi, avvenuto nel bel mezzo dell’appuntamento. Anticipazionitv.it - Amici 24, Maria De Filippi lancia la frecciata sulla gratitudine: a quale ex allievo sarebbe rivolta Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso dell’ultimo appuntamento domenicale di24, i telespettatori si sono soffermati su quella che sembra essere proprio unadiDe. Ebbene sì perché la conduttrice ha aperto uno strano discorsoriconoscenza e ad un certo punto ha chiamato in causa chi utilizza il programma a proprio vantaggio. Parole piuttosto forti che sembrano dirette a qualcuno in particolare ed ecco che gli utenti social avrebbero indicato un ex. Di chi stanno parlando? Di Valerio Scanu.24: ladiDeAncora una volta la puntata domenicale di24 è stata caratterizzata da grandi sfide e molti colpi di scena. Ad attirare particolarmente l’attenzione però è uno sfogo improvviso diDe, avvenuto nel bel mezzo dell’appuntamento.

