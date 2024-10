Alluvione in Emilia, Hera avvia raccolta straordinaria dei rifiuti e chiarisce sull’acqua potabile (Di lunedì 21 ottobre 2024) Garage, cantine e negozi sono stati sommersi da acqua e fango in questi ultimi giorni, con i soccorsi impegnati senza sosta per liberare le abitazioni allagate. Per questo, Hera, azienda che gestisce i servizi ambientali, idrici ed energetici a Bologna, ha avviato le operazioni di pulizia e smaltimento di mobili e rifiuti nel territorio dell’Emilia-Romagna. I cittadini di Bologna e delle aree metropolitane colpite dall’Alluvione possono quindi posizionare i materiali danneggiati davanti alle loro case per essere così ritirati e smaltiti al meglio. I dettagli su priorità, tempi e modalità di ritiro da parte dei mezzi operativi sono concordati con i Comuni e la Protezione Civile, seguendo le specifiche ordinanze locali. Quifinanza.it - Alluvione in Emilia, Hera avvia raccolta straordinaria dei rifiuti e chiarisce sull’acqua potabile Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Garage, cantine e negozi sono stati sommersi da acqua e fango in questi ultimi giorni, con i soccorsi impegnati senza sosta per liberare le abitazioni allagate. Per questo,, azienda che gestisce i servizi ambientali, idrici ed energetici a Bologna, hato le operazioni di pulizia e smaltimento di mobili enel territorio dell’-Romagna. I cittadini di Bologna e delle aree metropolitane colpite dall’possono quindi posizionare i materiali danneggiati davanti alle loro case per essere così ritirati e smaltiti al meglio. I dettagli su priorità, tempi e modalità di ritiro da parte dei mezzi operativi sono concordati con i Comuni e la Protezione Civile, seguendo le specifiche ordinanze locali.

