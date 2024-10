.com - Allievi / Calcio giovanile, tutto dopo l’ultima gara del Girone di andata della fase provivinciale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il punto sul6 con Ferdinando GagliardiJesina Aurora: “difficile a Jesi praticare sport per mancanza di strutture adeguate” VALLESINA, 22 ottobre 2024 – Quinta giornata del campionato provincialee fine deld’. Ricordiamo che le prime di ognidi tutti i giorni provinciali delle 5 Province marchigiane e le migliori 18 seconde, avranno accesso alla successivaregionale. In sei Gironi su sette la leaderclassifica è a punteggio pieno: Biagio Nazzaro, Vigor Senigallia, Palombina, Ancona, Giovane Ancona, Vigor Castelfidardo. Il punto sul campionato con Ferdinando Gagliardi allenatoreJesina Aurora. “Il nostro primo obiettivo – ci ha detto -, come tutti gli anni, è quello di far giocare e crescere l’intero gruppo a disposizione, sopratin questa stagione dove la maggior parte dei ragazzi sono dei 2009.