Ilrestodelcarlino.it - Allagato il canile comunale di Reggio Emilia, morto un cane: “Abbiamo perso tutti i medicinali”

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Sott’acqua è finito anche ildi, in via Felesino, dove l’acqua ha raggiunto un livello di circa 35 centimetri, invadendo le aree dei box degli animali e le stanze della struttura e rendendo necessaria l'evacuazione completa delnella giornata di domenica. Fortunatamente i volontari sono riusciti a sistemare gran parte degli ospiti: molti dei gatti sono stati affidati alle stalliste, mentre i cani sono stati divisi tra il vecchioe La Quiete, che si è offerta di ospitarli. In quella lunga giornata però, “uno dei nostri cani non ce l'ha fatta”, ha scritto ilsu Facebook.