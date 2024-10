Al Pacino protagonista di Che Tempo Che Fa: ascolti eccellenti e momenti emozionanti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma Che Tempo Che Fa, trasmesso su Nove il 20 ottobre 2024, ha visto la straordinaria presenza di Al Pacino, una delle figure più iconiche del panorama cinematografico mondiale. Durante la puntata, l’attore premio Oscar ha presentato il suo atteso memoir, intitolato “Sonny Boy”. Nel libro, Pacino ha esplorato le sfide affrontate durante la pandemia, nonché la sua nuova esperienza come padre a 84 anni. Accanto a lui, Fabio Fazio ha accolto vari ospiti d’eccezione, rendendo la serata ancor più memorabile. Tra questi, il cantante Tananai ha regalato una performance emozionante, mentre il regista Gabriele Muccino ha presentato il suo nuovo film “Fino alla fine”. A coronare una serata già ricca di contenuti, l’analisi dei dati auditel ha messo in luce il successo della trasmissione. Gaeta.it - Al Pacino protagonista di Che Tempo Che Fa: ascolti eccellenti e momenti emozionanti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma CheChe Fa, trasmesso su Nove il 20 ottobre 2024, ha visto la straordinaria presenza di Al, una delle figure più iconiche del panorama cinematografico mondiale. Durante la puntata, l’attore premio Oscar ha presentato il suo atteso memoir, intitolato “Sonny Boy”. Nel libro,ha esplorato le sfide affrontate durante la pandemia, nonché la sua nuova esperienza come padre a 84 anni. Accanto a lui, Fabio Fazio ha accolto vari ospiti d’eccezione, rendendo la serata ancor più memorabile. Tra questi, il cantante Tananai ha regalato una performance emozionante, mentre il regista Gabriele Muccino ha presentato il suo nuovo film “Fino alla fine”. A coronare una serata già ricca di contenuti, l’analisi dei dati auditel ha messo in luce il successo della trasmissione.

