“Addio”. Lutto nella musica, se ne va una vera leggenda (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un grave Lutto ha colpito il mondo della musica: si è spento all’età di 66 anni Paul Di’Anno, celebre cantante britannico ed ex frontman degli Iron Maiden. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dall’etichetta Conquest Music, a nome della famiglia del cantante. “A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno”, si legge nella dichiarazione ufficiale. “Paul è mancato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni”. Nato il 17 maggio 1958 a Chingford, East London, Paul Di’Anno ha guadagnato notorietà quando è diventato il primo cantante degli Iron Maiden, ricoprendo il ruolo tra il 1978 e il 1981. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un graveha colpito il mondo della: si è spento all’età di 66 anni Paul Di’Anno, celebre cantante britannico ed ex frontman degli Iron Maiden. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dall’etichetta Conquest Music, a nome della famiglia del cantante. “A nome della sua famiglia, Conquest Music è triste nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno”, si leggedichiarazione ufficiale. “Paul è mancatosua casa di Salisbury all’età di 66 anni”. Nato il 17 maggio 1958 a Chingford, East London, Paul Di’Anno ha guadagnato notorietà quando è diventato il primo cantante degli Iron Maiden, ricoprendo il ruolo tra il 1978 e il 1981.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Caduto dal terzo piano dell’hotel”. Lutto nella musica - morto uno dei cantanti più amati di sempre - I sostenitori dell’ex star dei One Direction si sono radunati fuori dall’hotel di Buenos Aires, accendendo candele e lasciando tributi in sua memoria. La polizia ha trovato il corpo del cantante nel quartiere di Palermo, rispondendo a una chiamata di emergenza mercoledì. “Caduto dal terzo piano”. (Caffeinamagazine.it)

“Caduto dal terzo piano dell’hotel”. Lutto nella musica - morto uno dei più cantanti più amati di sempre - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liam Payne (@liampayne) Dopo lo scioglimento temporaneo della band nel 2015, Payne iniziò una carriera solista di successo, con brani come Strip That Down e For You, realizzato in collaborazione con Rita Ora per la colonna sonora del film Cinquanta Sfumature di Rosso. (Caffeinamagazine.it)

Lutto nel mondo della musica - si è spento il pianista Giuliano Graniti - Aveva ottenuto il dottorato in arti musicali presso l’Università di Cincinnati, un traguardo prestigioso che gli aveva aperto le porte di sale concertistiche di rilievo, come il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro La Fenice di Venezia, e la Ehrbar Saal di Vienna. Graniti, dottore in arti musicali, risiedeva da anni negli Stati Uniti, dove aveva costruito una brillante carriera. (Corrieretoscano.it)