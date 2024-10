Lanazione.it - Addio a Dino Bertolucci, insieme a Coluccini fondò la nota concessionaria

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Massarosa (Lucca), 21 ottobre 2024 – La Versilia piange un grande lavoratore e imprenditore. Se n’è andato a 92 anni, fondatore – assieme al collega e amico Antonio– delladi Massarosa. Nato a Capannori,aveva svolto vari lavori prima di iniziare un’avventura vincente nel settore delle auto. Imprenditore e uomo apprezzato, la sua perdita è stata accolta con profondo dolore dai dipendenti. “Salutiamo, il fondatore,ad Antonio, di questa ditta che in 50 anni è diventata non solo una realtà del territorio, ma una grande famiglia – si legge in una–; un grande uomo, oltre che imprenditore, che con il suo coraggio e con le sue idee ha permesso tutto questo e molto di più lasciando un segno in ognuno di noi. Ci stringiamo alla moglie Maria, ai figli Marco e Lara e alla famiglia”.