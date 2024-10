Ilfattoquotidiano.it - “A Pavarotti dissi: il tuo è un ottimo vino per lavare le ruote col fango. C’è rimasto male, ma mi sono fatto perdonare”: l’ironia di Andrea Bocelli alla Festa di Roma

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Red carpet e flash impazzitidiperche ha festeggiato il suo 30esimo anniversario di carriera con l’anteprima mondiale nella sezione Alice nella Città, “30: The Celebration”. Mentre il nuovo album “Duets” è in in uscita il 25 ottobre, che contiene “Rimani Qui” con Elisa. Il brano è stato scritto da Giovanni Caccamo con musiche di Caccamo stesso e Matteo Buzzanca. In previsione anche un lungo tour planetario, un documentario sulla sua vita con distribuzione world wide, e due serate evento tv il 20 e il 27 novembre su Canale 5, condotte da Michelle Hunziker. “Bisogna avere il coraggio di dire che esiste la buona musica e la cattiva musica. -ha dettodurante l’incontrodi– Come si riconosce? Dai frutti che dà. La musica deve lasciarti sereno, felice, aprirti nuovi orizzonti.