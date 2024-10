A Maida vicino Catanzaro il ponte viene abbattuto dal torrente esondato: il video dopo il crollo (Di lunedì 21 ottobre 2024) A Maida, Catanzaro, un ponte è stato abbattuto da un torrente che era esondato: il video shock e le conseguenze del maltempo Notizie.virgilio.it - A Maida vicino Catanzaro il ponte viene abbattuto dal torrente esondato: il video dopo il crollo Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A, unè statoda unche era: ilshock e le conseguenze del maltempo

Maltempo a Catanzaro - auto sprofonda in una voragine - autista salvo per miracolo. Isolato il comune di Maida nel lametino – Il video - Paura per un guidatore, che è riuscito a salvarsi, mentre la sua auto è stata letteralmente inghiottita da una voragine nello stesso tratto. Intervenute in seguito anche ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone. Isolato il comune di Maida, in zona Lamezia Terme, per l’esondazione di un torrente. (Open.online)

