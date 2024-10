"A casa dopo 2 notti in hotel. Ma che disastro" (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ tornata a casa dopo due notti in albergo a Pancole la famiglia sorpresa nel sonno la notte dell’alluvione dell’Elsa che ha superato l’argine proprio ad un passo dall’ingresso della "Trigano" nella zona industriale di Cusona a San Gimignano. La famiglia, di origine albanese ma da venti anni vive qui, si è subito rimboccata le maniche spalando acqua e fango per pulire quello che ancora si può salvare mentre gli addetti ai lavori rimettevano in sesto la strada per raggiungere la villetta. Babbo, mamma e i tre figli, che hanno vissuto a lungo a Poggibonsi – il padre fa il metalmeccanico, i figli di 29 e 30 anni odontotecnici e l’altro consulente farmaceutico – hanno traslocato da via Borgaccio e preso in affitto la spaziosa villetta recentemente ristrutturata del vecchio podere lungo l’Elsa nel comune delle torri. "Paura? Di più. E’ stata per tutti una notte da incubo. Lanazione.it - "A casa dopo 2 notti in hotel. Ma che disastro" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E’ tornata aduein albergo a Pancole la famiglia sorpresa nel sonno la notte dell’alluvione dell’Elsa che ha superato l’argine proprio ad un passo dall’ingresso della "Trigano" nella zona industriale di Cusona a San Gimignano. La famiglia, di origine albanese ma da venti anni vive qui, si è subito rimboccata le maniche spalando acqua e fango per pulire quello che ancora si può salvare mentre gli addetti ai lavori rimettevano in sesto la strada per raggiungere la villetta. Babbo, mamma e i tre figli, che hanno vissuto a lungo a Poggibonsi – il padre fa il metalmeccanico, i figli di 29 e 30 anni odontotecnici e l’altro consulente farmaceutico – hanno traslocato da via Borgaccio e preso in affitto la spaziosa villetta recentemente ristrutturata del vecchio podere lungo l’Elsa nel comune delle torri. "Paura? Di più. E’ stata per tutti una notte da incubo.

Trovata morta in casa dopo giorni con lividi sul corpo : è giallo sul decesso di una 32enne - . Aveva fatto un bonifico e aveva pagato in anticipo. Era sempre da sola ed era molto riservata”. La tragedia si è consumata a Porto San Giorgio in un’abitazione situata in piazza XXV Aprile, dove da appena un mese alloggiava Maria Primerano, una 32enne di Genova che aveva affittato l’appartamento per un breve soggiorno di lavoro. (Ilrestodelcarlino.it)

Brutta sorpresa per Douglas Luiz dopo la gioia per la vittoria in campo : casa svaligiata - Dopo aver festeggiato una vittoria importante contro la Juventus, il calciatore brasiliano Douglas Luiz ha trovato una bruttissima sorpresa una volta rientrato a casa. Sia Douglas Luiz che la sua compagna, Alisha Lehmann, non erano presenti al momento del furto. Il furto Il centrocampista, che è arrivato a Torino la scorsa estate per vestire la maglia dei bianconeri, al rientro dal ... (Thesocialpost.it)

Svaligiata la casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dopo Juventus-Lazio. Il maxi-bottino dei ladri : portati via orologi e collane - Il brasiliano stava festeggiando la vittoria per 1-0 dei bianconeri contro la Lazio nell’anticipo del sabato sera di Serie A. . Non è però la prima volta che le case dei calciatori sono oggetti di furti a Torino: l‘ultimo caso, nel giugno 2023, aveva preso di mira Moise Kean. L’allarme è scattato in piena notte: sul posto Polizia e Scientifica per i rilievi del caso. (Ilfattoquotidiano.it)