"16 milioni? No...". Adriano Panatta, la verità sugli incassi di Jannik Sinner: cambia tutto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un torneo che non valeva nulla come ranking Atp, ma sicuramente valido in fatto di montepremi: 5,5 milioni di euro, corrispondenti a 6 milioni di dollari. Un'altra vittoria stellare quella di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, che ha rotto una serie di quattro sconfitte in stagione dell'italiano contro lo spagnolo. Una somma che rappresenta quasi il doppio rispetto ai premi messi in palio nei tornei dello Slam. Una cifra che fa gola anche all'ex Adriano Panatta, che a La Domenica Sportiva ha dichiarato: "Jannik ha giocato molto bene, è stato un torneo particolare dove la cosa più importante sono i soldi — le sue parole — Se sono stati tutti contenti? Ci credo, anche chi ha perso al primo turno ha guadagnato 1.5 milioni di dollari". E ancora: "Sinner ha guadagnato un sacco di soldi: con i soli premi dei tornei è arrivato a 16 milioni di euro". Liberoquotidiano.it - "16 milioni? No...". Adriano Panatta, la verità sugli incassi di Jannik Sinner: cambia tutto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un torneo che non valeva nulla come ranking Atp, ma sicuramente valido in fatto di montepremi: 5,5di euro, corrispondenti a 6di dollari. Un'altra vittoria stellare quella dicontro Carlos Alcaraz, che ha rotto una serie di quattro sconfitte in stagione dell'italiano contro lo spagnolo. Una somma che rappresenta quasi il doppio rispetto ai premi messi in palio nei tornei dello Slam. Una cifra che fa gola anche all'ex, che a La Domenica Sportiva ha dichiarato: "ha giocato molto bene, è stato un torneo particolare dove la cosa più importante sono i soldi — le sue parole — Se sono stati tutti contenti? Ci credo, anche chi ha perso al primo turno ha guadagnato 1.5di dollari". E ancora: "ha guadagnato un sacco di soldi: con i soli premi dei tornei è arrivato a 16di euro".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner e la vittoria contro Alcaraz a Riad : vale più di sei milioni di dollari - 1 ATP, dopo aver perso il primo set al tie-break ed essere stato avanti 4-1 nella frazione. Non si parla di soldi, ma di significato agonistico. Si pensi ai 3. Partendo dal presupposto che nessuno dei due abbia giocato al risparmio, si è notato un cambio di marcia repentino del pusterese da metà del secondo set in avanti. (Oasport.it)

Gioia in casa Sinner : pioggia di milioni e non solo - grandi notizie per Jannik - L’ultima prestazione è fondamentale in casa di Jannik Sinner. grandi notizie in casa Sinner (Lapresse) TvPlayL’azzurro ora tornerà in Europa dove affronterà la parte finale della stagione, l’ultimo 1000 a Parigi-Bercy, le Atp Finals in casa (e dove riceverà la premiazione come numero uno) e infine la Coppa Davis di Malaga dove l’Italia difende il titolo. (Tvplay.it)

Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam : Jannik porta a casa 5 milioni e mezzo di euro - Sinner batte Alcaraz con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 e vince il Six Kings Slam. Jannik sconfigge per la prima volta nel 2024 lo spagnolo e conquista 5,5 milioni di euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)