X-Style l' indagine sui cafoni-chic convince il pubblico | fuori le cifre

(Di domenica 20 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (X-) Non è che essere definitisia uno dei tanti effetti del condizionamento del linguaggio da parte del politically correct? La domanda sporge spontanea guardando l'ultima puntata di X-condotto da Giorgia Venturini e andata in onda giovedì in seconda serata su Canale 5. Il magazine dedicato ai nuovi trend di moda, costume e life, oltre al nuovo profumo Armani, alle sfilate parigine, alle nuove frontiere del wedding e ai percorsi FAI, ha proposto un interessante servizio sullo stile “cafonal-”, un'estetica dissacrante che rispecchia la cultura pop odierna.