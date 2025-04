Come ha fatto un pinguino a far schiantare un elicottero in Sudafrica

elicottero era in fase di decollo a circa 15 metri dal suolo. Il velivolo è andato distrutto ma fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito gravemente e anche il pinguino si è salvato senza conseguenze. Leggi su Fanpage.it Il singolare incidente mentre l'era in fase di decollo a circa 15 metri dal suolo. Il velivolo è andato distrutto ma fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito gravemente e anche ilsi è salvato senza conseguenze.

Come ha fatto un pinguino a far schiantare un elicottero in Sudafrica.

