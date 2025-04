Anticipazionitv.it - Lorenzo Spolverato rompe il silenzio dopo il triste annuncio di Shaila Gatta: l’appello

Leggi su Anticipazionitv.it

ha parlato pubblicamente per la prima volta dida quando è terminata la loro esperienza al Grande Fratello. In un messaggio toccante pubblicato tra le sue Instagram Stories, l’ex concorrente ha voluto difendere la ballerina napoletana, chiedendo al pubblico di fermare l’ondata di odio social che la sta travolgendo. Le sue parole arrivano poche oreil drammatico sfogo disulla sua salute fisica e mentale.Il messaggio disuha condiviso una foto che lo ritrae sorridente insieme adurante una diretta nella Casa, accompagnata da un messaggio profondo. Esso recita: “Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene. Così come lei, non sta bene.