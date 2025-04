Thesocialpost.it - Trattative, il gesto folle dell’uomo di Trump per salutare Putin

Con unsimbolico e carico di significato, Steve Witkoff, inviato del presidente americano Donald, ha accolto il presidente russo Vladimir. Mano sul petto, dal lato del cuore, Witkoff si è presentato nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo per l’atteso incontro dedicato alla guerra in Ucraina. Il momento è stato immortalato e diffuso in un video dal Cremlino, suscitando grande attenzione sui social.’s envoy, Steve Witkoff, meets withto discuss Ukraine, as well as planning the inevitable meeting betweenand.The wheels of diplomacy turn slowly, but they are turning, and the looming threat of direct war between Russia and the US has been neutralized. pic.twitter.com/bAZnGUyRci— Clandestine (@WarClandestine) April 11, 2025Unche diventa viraleSecondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ria Novosti, Witkoff ha compiuto ilsimbolico subito prima di sistemarsi la cravatta.