Juve Lecce il nuovo cambio di ruolo di Nico Gonzalez rilancia quel giocatore | Tudor lo rispolvera! Tutti i dettagli

JuventusNews24Juve Lecce, Tudor sta pensando al rilancio di quel giocatore: potrebbe occupare posto sulla trequarti campoSky ha inquadrato le probabili formazioni di Juve Lecce, sfida valida per la 32ª giornata di Serie A in programma sabato, 12 aprile 2025 alle 20.45 all'Allianz Stadium. Igor Tudor conferma il 3-4-2-1, in cui riappare uno dei grandi delusi di questa stagione.Secondo le ultimissime, l'arretramento di Nico Gonzalez a centrocampo dovrebbe favorire il rilancio di Teun Koopmeiners. L'olandese dovrebbe affiancare Kenan Yildiz sulla trequarti campo.

Nico Gonzalez titolare: nuovo ruolo per Juve Lecce. Tudor, diretta conferenza Juventus-Lecce: le dichiarazioni. Juventus, Tudor: "Ogni gara è una finale, anche il Lecce. Conceicao? Mi faccia cambiare idea. Su Thuram...". Vlahovic troppo solo? La soluzione di Tudor in vista di Juve-Lecce. FINALE Lecce-Juve 1-1: altra frenata bianconera. Rebic in pieno recupero replica al gol di Cambiaso. Lecce - Juventus: info per i tifosi. Ne parlano su altre fonti

