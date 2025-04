Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, l'Alpecin-Deceuninck su Van Der Poel: “Non ha recuperato del tutto”

Roma, 11 aprile- Pretattica o esistenza di qualche problemino reale? La marcia di avvicinamento di Mathieu Van Deralla, almeno a sentire la sua, è più complicata del previsto e non solo per l'inedita presenza nella startlist del rivale per antonomasia degli ultimi tempi Tadej Pogacar. Le dichiarazioni dell'su Van DerA farsi portavoce di qualche grattacapo di troppo è stato il direttore sportivo Christoph Roodhooft, che ha confermato per il due volte vincitore in carica dell'Inferno del Nord quei problemi di salute già emersi poco dopo la fine del Giro delle Fiandre. "Mathieu non si è ancora ripreso completamente. In questi giorni è rimasto in Belgio e si è allenato secondo i piani, ma il suo recupero non è stato ottimale.