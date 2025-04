Groenlandia silurata la comandante della base Usa Pituffik dopo le critiche a JD Vance | Voleva sovvertire il programma di Trump

Leggi su Open.online

È stata rimossa dal suo incarico la colonnella Susannah Meyers, fino a poco familitare statunitense di, in. La decisione è arrivatache, in una mail interna inviata il 31 marzo, la militare aveva preso le distanze dalle affermazioni del vicepresidente J.D., che tre giorni prima, in visita alla, aveva duramente attaccato la Danimarca per come gestisce l’isola artica, accusando Copenaghen, nello specifico, di non difenderla dalle minacce di Cina e Russia. La, seppur dotata di ampia autonomia è uno dei territoricorona danese. La colonnella: «Il discorso dinon riguarda laaveva anche accusato la Danimarca di non fare abbastanza per migliorare le condizioni di vitapopolazione locale.