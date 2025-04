Verso Cerignola-Benevento i tifosi pugliesi si mobilitano e credono nella B diretta

Cerignola in vista del match contro il Benevento in programma domenica. Nell’ambiente pugliese c’è la consapevolezza che questo turno, complice anche il difficile impegno della capolista Avellino contro il Monopoli, può essere quello decisivo in chiave primo posto. In tale ottica il tifo organizzato ha emesso un comunicato chiedendo alla gente di riempire con largo anticipo le tribune dello stadio e favorire la riuscita di una speciale coreografia. “In occasione di Audace Cerignola-Benevento del 13 aprile, noi Ultras 1984 Curva Sud – si legge sul profilo social degli Ultras Cerignola – abbiamo preparato una coreografia che coinvolgerà tutta la Curva. Vi invitiamo a presentarvi con ampio anticipo e a seguire alcune semplici indicazioni per assicurare il suo successo. Anteprima24.it - Verso Cerignola-Benevento, i tifosi pugliesi si mobilitano e credono nella B diretta Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoCresce l’attesa ain vista del match contro ilin programma domenica. Nell’ambiente pugliese c’è la consapevolezza che questo turno, complice anche il difficile impegno della capolista Avellino contro il Monopoli, può essere quello decisivo in chiave primo posto. In tale ottica il tifo organizzato ha emesso un comunicato chiedendo alla gente di riempire con largo anticipo le tribune dello stadio e favorire la riuscita di una speciale coreografia. “In occasione di Audacedel 13 aprile, noi Ultras 1984 Curva Sud – si legge sul profilo social degli Ultras– abbiamo preparato una coreografia che coinvolgerà tutta la Curva. Vi invitiamo a presentarvi con ampio anticipo e a seguire alcune semplici indicazioni per assicurare il suo successo.

Verso Cerignola-Benevento, i tifosi pugliesi si mobilitano e credono nella B diretta. Parola ai tifosi: Benevento-Cerignola. Avellino, si va verso il sorpasso del Cerignola: 9mila tifosi al Partenio. Benevento-Cerignola, quasi mille tifosi ofantini al "Vigorito". Benevento-Cerignola, tifosi verso quota settemila. Attesi oltre 500 tifosi di Cerignola per assistere alla partita in trasferta contro il Benevento. Ne parlano su altre fonti

Cerignola-Benevento, probabili formazioni: Acampora a disposizione di Auteri - Auteri è pronto ad affidarsi ad Acampora per la sostituzione di Talia. Come ad Avellino, il tecnico è orientato a schierare il napoletano a centrocampo in tandem con Prisco nella ... (ilmattino.it)

D'Ausilio: "Mi scuso con la società e tifosi del Cerignola, non era mia intenzione attaccare nessuno" - Durante il suo intervento a PrimaTivvù al termine della gara contro il Benevento, Michele D'Ausilio è ritornato su una frase pronunciata settimana scorsa dopo la vittoria con il Potenza "Sono loro che ... (msn.com)

Tra Benevento e Cerignola - I rossoblù, reduci dal pareggio esterno contro il Benevento nel turno infrasettimanale della 31ª giornata, sono tornati in campo questa mattina prima di far rientro a Crotone. Gli squali – che ... (fccrotone.it)