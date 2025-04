Lucca Inter il Milan si defila dalla corsa all’attaccante? Moncada chiarisce

Geoffrey Moncada, responsabile dell'area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match tra i rossoneri e l'Udinese in programma alle 20:45 ad aprire il turno di Serie A. Qui le sue considerazioni su alcuni temi d'attualità in casa rossonera e su Lucca Inter:

LE PAROLE – «Penso che la partita di stasera è più importante del rinnovo di Maignan, di quello io parlo tutti i giorni con lui e non ci sono problemi. Jovic e Abaham? Abbiamo bisogno di tutti, non ci basta un solo attaccante. Reijnders? Rimarrà al 100%, è già arrivato a un livello top ed è in un top club come il Milan. Lucca piace? Abbiamo già il nostro Luka» le parole del dirigente anche su Lucca che resta un obiettivo dell'Inter per l'attacco in vista della prossima estate.

