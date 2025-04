Addio a Samuele Tondo 19 anni | fatale un incidente in moto mentre andava a scuola

Samuele Tondo, studente dell'ultimo anno delle superiori, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 10 aprile sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Il ragazzo, grande appassionato di motori, era diretto a scuola quando, intorno alle 7:30 del mattino, si è scontrato con un furgone su cui viaggiavano alcuni braccianti agricoli.L'impatto è stato devastante. Samuele, alla guida di una Yamaha 600 intestata alla madre, è stato sbalzato sull'asfalto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

