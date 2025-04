Zonawrestling.net - WWE: Ecco i papabili avversari di Randy Orton per WM 41 secondo i bookmaker

Come sappiamo, Kevin Owens si è dovuto fermare a causa di un brutto infortunio al collo che lo terrà lontano dal ring a lungo. Lo stop del canadese ha costretto la WWE a rivedere i piani per WM 41 che prevedevano un match tra lui e. Mr. RKO, al momento, non ha uno per lo Showcase Of Immortals e la domanda generale è “chi prenderà il posto di Kevin Owens?”. Ihanno preparato un lista di possibili candidati.Il GM Nick Aldis favoritoBetOnline ha reso noti i principali candidati al ruolo dio dia WM 41 ora che Kevin Owens è fermo ai box., il favorito numero uno è il GM di SmackDown Nick Aldis. Dietro di lui ci sono Aleister Black (il cui ritorno in WWE è dato per imminente), Solo Sikoa, Ludwig Kaiser. Più staccati altri nomi quali Goldberg, The Rock, Rusev (anche lui sulla via di ritorno), Shinsuke Nakamura e Brock Lesnar.