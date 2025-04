Udinese-Milan partita sospesa per il caso Maignan? Cosa è successo

caso: ecco quanto è accadutoUdinese-Milan apre la 32esima giornata di campionato. Una gara in cui si è parlato tanto di Mike Maignan. Il portiere francese nella gara di campionato della scorsa stagione aveva deciso di lasciare i pali e il campo, con la gara che era stata sospesa momentaneamente.Udinese-Milan, Maignan nel mirino dei tifosi friulani (Lapresse) – calciomercato.itPer l’occasione un uomo della Procura ha seguito la gara proprio in prossimità della porta del portiere rossonero, che sin dal primo minuto è stato bersagliato dai fischi. Il comportamento di Maignan, al popolo friulano, non era piaciuto e già nelle ore precedenti alla gara erano apparsi striscioni nei confronti del numero 16 rossonero. Calciomercato.it - Udinese-Milan, partita sospesa per il caso Maignan? Cosa è successo Leggi su Calciomercato.it Nella sfida tra bianconeri e rossoneri il portiere transalpino rappresenta ancora un: ecco quanto è accadutoapre la 32esima giornata di campionato. Una gara in cui si è parlato tanto di Mike. Il portiere francese nella gara di campionato della scorsa stagione aveva deciso di lasciare i pali e il campo, con la gara che era statamomentaneamente.nel mirino dei tifosi friulani (Lapresse) – calciomercato.itPer l’occasione un uomo della Procura ha seguito la gara proprio in prossimità della porta del portiere rossonero, che sin dal primo minuto è stato bersagliato dai fischi. Il comportamento di, al popolo friulano, non era piaciuto e già nelle ore precedenti alla gara erano apparsi striscioni nei confronti del numero 16 rossonero.

