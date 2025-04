Come finisce il film Fuga da Alcatraz? La libertà è un enigma senza fine

film Fuga da Alcatraz (1979), diretto da Don Siegel e interpretato da Clint Eastwood nel ruolo di Frank Morris, i tre detenuti – Morris e i fratelli John e Clarence Anglin – mettono in atto il loro audace piano di Fuga. Dopo mesi di preparativi, riescono a evadere dalle loro celle attraverso un condotto di ventilazione, lasciando dei manichini realistici nei letti per ingannare le guardie. Attraversano il tetto della prigione e raggiungono la riva, dove si imbarcano su una zattera improvvisata costruita con impermeabili rubati. Il film si conclude con l’immagine della zattera che si allontana nella nebbia della Baia di San Francisco, lasciando il pubblico nell’incertezza sul destino dei fuggitivi.<!







