Arrestato Simba La Rue per una sparatoria | si trovava in Spagna Tutta la verità

Spagna l’arresto di un trapper italiano coinvolto in pesanti vicende giudiziarie. Il giovane, già al centro di due condanne definitive, sarà trasferito in Italia per scontare un cumulo pene che include quattro anni e sei mesi per una sparatoria nella movida milanese e tre anni, nove mesi e dieci giorni per la cosiddetta “faida tra trapper”.Cumulo pene per sparatoria e faidaL’arresto, eseguito dai carabinieri, è avvenuto a Barcellona, dove il trapper si trovava per motivi di lavoro, come precisato dal suo legale Niccolò Vecchioni: «Non era latitante, era a Barcellona per lavoro». Vecchioni ha inoltre dichiarato di non aver ancora ricevuto il provvedimento relativo al cumulo pene.Simba La Rue Arrestato in SpagnaProtagonista della vicenda è Simba La Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, 23 anni. Thesocialpost.it - Arrestato Simba La Rue per una sparatoria: si trovava in Spagna. Tutta la verità Leggi su Thesocialpost.it È stato eseguito inl’arresto di un trapper italiano coinvolto in pesanti vicende giudiziarie. Il giovane, già al centro di due condanne definitive, sarà trasferito in Italia per scontare un cumulo pene che include quattro anni e sei mesi per unanella movida milanese e tre anni, nove mesi e dieci giorni per la cosiddetta “faida tra trapper”.Cumulo pene pere faidaL’arresto, eseguito dai carabinieri, è avvenuto a Barcellona, dove il trapper siper motivi di lavoro, come precisato dal suo legale Niccolò Vecchioni: «Non era latitante, era a Barcellona per lavoro». Vecchioni ha inoltre dichiarato di non aver ancora ricevuto il provvedimento relativo al cumulo pene.La RueinProtagonista della vicenda èLa Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, 23 anni.

