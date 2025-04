Udinese Milan Tomori ha le idee chiare nel pre partita | Proveremo questa cosa Non conta il sistema

Tomori nel prepartita di Udinese-Milan ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN per presentare la sfida Nel prepartita di Udinese-Milan, match valevole per la 32esima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Fikayo Tomori. «Sappiamo bene che nelle ultime partite non abbiamo cominciato bene e abbiamo subito troppi gol. Oggi Proveremo a .

