Thesocialpost.it - Terribile incidente fra tre auto, è tragedia: “Anche dei bambini…”

Leggi su Thesocialpost.it

Un gravestradale nel pomeriggio di oggi ha causato la morte di una donna di 70 anni e il ferimento di cinque persone, tra cui tre minori. L’episodio si è verificato intorno alle 17.30 e ha coinvolto tre veicoli, rendendo necessaria un’operazione di soccorso imponente per l’entità dello scontro e il numero dei feriti. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Valsamoggia, le vetture coinvolte viaggiavano in direzioni opposte: una verso Valsamoggia e le altre due in direzione Bologna. Le cause che hanno portato al drammatico impatto sono ancora in fase di accertamento.Coinvolti dei bambiniGravile condizioni di una ragazzina di 12 anni, che viaggiava su un altro veicolo coinvolto insieme a un bambino di 8 anni e a un uomo, presumibilmente il conducente, rimasto ferito.