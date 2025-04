David Juve Genesio lo protegge | Lui ormai non più coinvolto nel progetto del Lille? Non ci sono segnali che suggeriscano questo

JuventusNews24David Juve, Genesio difende a spada tratta il suo attaccante: Jonathan David è pienamente coinvolto nel progetto del LilleLa vigilia della sfida di Ligue 1 tra Tolosa e Lille è stata l’occasione per chiarire la situazione di Jonathan David attraverso le parole di Bruno Genesio. L’allenatore del Lille ha voluto smentire le voci di un giocatore ormai distante dal club francese attraverso queste parole, pronunciate in conferenza stampa. Ecco cos’ha detto sull’obiettivo del calciomercato Juve.PAROLE – «Guardando le statistiche, i gol segnati, vediamo che Jona (David, ndr) è nettamente avanti su Hakon Haraldsson ed Edon Zhegrova. Abbiamo bisogno di un Jonathan pieno di fiducia. Al momento sento parlare molto di Jonathan, che si tratti del suo fisico, del suo stato mentale, perché il suo contratto è scaduto. Juventusnews24.com - David Juve, Genesio lo protegge: «Lui ormai non più coinvolto nel progetto del Lille? Non ci sono segnali che suggeriscano questo» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24difende a spada tratta il suo attaccante: Jonathanè pienamenteneldelLa vigilia della sfida di Ligue 1 tra Tolosa eè stata l’occasione per chiarire la situazione di Jonathanattraverso le parole di Bruno. L’allenatore delha voluto smentire le voci di un giocatoredistante dal club francese attraverso queste parole, pronunciate in conferenza stampa. Ecco cos’ha detto sull’obiettivo del calciomercato.PAROLE – «Guardando le statistiche, i gol segnati, vediamo che Jona (, ndr) è nettamente avanti su Hakon Haraldsson ed Edon Zhegrova. Abbiamo bisogno di un Jonathan pieno di fiducia. Al momento sento parlare molto di Jonathan, che si tratti del suo fisico, del suo stato mentale, perché il suo contratto è scaduto.

David Juve, Genesio su David: «Nessun segnale su questo». David Juve, l'obiettivo bianconero a secco da tre gare. Ma Genesio lo difende: «Non puntiamo il dito contro di lui, ecco perché!». Lille, Genesio: "Non è solo David a non segnare, non puntiamo il dito contro di lui". Genesio presenta Lille-Juventus e rivela: "Questa è la qualità più importante di Jonathan David". Genesio e Diakité: "La Juve fa sognare tutti. Lilla, 10 infortunati e David...". Juventus, il Lille prova a bloccare David: "Vogliamo rinnovare". Ne parlano su altre fonti

David Juve, l’obiettivo bianconero a secco da tre gare. Ma Genesio lo difende: «Non puntiamo il dito contro di lui, ecco perché!» - David Juve: Bruno Genesio, allenatore del Lille, ha difeso così l’obiettivo dei bianconeri che è a secco da tre partite Momento non facile per Jonathan David dal punto di vista realizzativo, con l’obi ... (juventusnews24.com)

Lille, Genesio: "Non è solo David a non segnare, non puntiamo il dito contro di lui" - Bruno Genesio, tecnico del Lille, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko casalingo subito contro il Lione. Genesio ha parlato del momento difficile che stanno vivendo difendendo Jonathan ... (tuttojuve.com)

David, la Juve lo segue - Jonathan David, 25enne attaccante canadese del Lille continua ad essere richiesto da tante squadre. Libero fra poche settimane, continua a fornire prestazioni di alto livello (39 partite, 21 gol) e a. (tuttojuve.com)