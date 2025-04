Lopinionista.it - Dazi, Schlein: “Meloni da Trump? Evitare le trattative bilaterali”

ROMA –da? “Ci aspettiamo che il governo contribuisca al negoziato dell’Unione Europea che deve essere unitario, perché non dobbiamo lasciare lo spazio adi pensare che può dividere i Paesi dell’Unione Europea facendo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly(foto), a “Tagadà”, su La7.“Da questo punto di vista, bisogna che il Governo insista nell’Unione Europea per mettere in campo un piano di investimenti comuni. Una delle cose che abbiamo discusso anche con le parti sociali, con i sindacati, è che durante la pandemia si sono messi in campo 100 miliardi per sostenere i posti di lavoro. Noi chiedevamo già l’anno scorso che quello strumento diventasse strutturale e che continuasse, per proteggere i posti di lavoro in Europa, oggi ci sarà bisogno di fare lo stesso”.