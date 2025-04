Latuafonte.com - Shaila e Lorenzo, ritorno di fiamma? Le parole di lui accendono i fan

Leggi su Latuafonte.com

Spolverato sembra lasciare uno spiraglio aperto della sua porta per unconGatta. Nella finale del Grande Fratello, la loro relazione è giunta al termine, per volere di lei. L’ex gieffino è rimasto sconvolto e anche i fan che tanto tifavano per la loro coppia sono rimasti delusi. Proprio loro stanno ancora sperando di rivederli insieme fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Dopo lo sfogo di oggi diha deciso di intervenire per fare una richiesta ai telespettatori, ma anche per rivelare come stanno oggi entrambi. Le suelasciano speranze ai fan degli Shailenzo, anche se la realtà sarebbe un’altra.Spolverato difendeGatta: il messaggio che lascia dubbiNelle scorse ore,si è lasciata andare a un drammatico sfogo. Anche in questo caso, però, ha ricevuto vari attacchi.