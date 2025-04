adesso finalmente sorride Jorge Martin. dopo il lungo e tortuoso periodo di stop dettato dall’infortunio rimediato ai test di Sepang il Campione del Mondo in carica ha finalmente debuttato con la sua Aprilia nel Motomondiale 2025, prendendo parte al venerdì del GP del Qatar, quarto appuntamento stagionale.Due turni da leggere in una chiave molto diversa rispetto al solito per lo spagnolo, in pista esclusivamente per prendere finalmente confidenza con la nuova moto e per fornire i primi back al proprio team. Proprio questo è stato uno degli argomenti sciorinati dal madrileno in fase di commento:“È andata Meglio di come pensavo – ha detto Martin ai microfoni di Sky Sport Italia – sono contento perché ho fatto un upgrade importante in termini di condizione. Stamattina facevo un giro e mezzo e dovevo chiudere, di sera ho lavorato Meglio. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin dopo il rientro: “Meglio delle aspettative, adesso non guardo i tempi” Leggi su Oasport.it finalmente sorrideil lungo e tortuoso periodo di stop dettato dall’infortunio rimediato ai test di Sepang il Campione del Mondo in carica ha finalmente debuttato con la sua Aprilia nel Motomondiale 2025, prendendo parte al venerdì del GP del Qatar, quarto appuntamento stagionale.Due turni da leggere in una chiave molto diversa rispetto al solito per lo spagnolo, in pista esclusivamente per prendere finalmente confidenza con la nuova moto e per fornire i primi back al proprio team. Proprio questo è stato uno degli argomenti sciorinati dal madrileno in fase di commento:“È andatadi come pensavo – ha dettoai microfoni di Sky Sport Italia – sono contento perché ho fatto un upgrade importante in termini di condizione. Stamattina facevo un giro e mezzo e dovevo chiudere, di sera ho lavorato

