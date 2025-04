Lanazione.it - In Garfagnana nasce Mudy, nuovo museo speciale accanto a una fabbrica

Fornaci di Barga (Lucca), 11 aprile 2025 -indi arte contemporanea situato vicino al più antico stabilimento italiano della Kme, gruppo industriale del rame. Lo ospita a Fornaci di Barga (Lucca) un edificio pensato negli anni '30 del '900 come opera sociale, sede di una scuola, poi centro ricerche dell'azienda, che ora ritorna alla funzione culturale originaria.'' è un progetto di Fondazione Arte Dynamo in collaborazione con Dynamo Camp e Dynamo Art Factory, è realizzato grazie al sostegno di Kme che ne fa parte integrante del suo piano di responsabilità sociale. Ilpropone una selezione di opere nate dall'originale approccio all'arte contemporanea dalla Fondazione che offre in modo gratuito programmi di Terapia Ricreativa a bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neuro-sviluppo o condizioni di disabilità.